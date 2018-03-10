Дима Билан увидел клона Ольги Бузовой на гастролях в Астрахани
Дима Билан после выступления в Астрахани встретил клона Ольги Бузовой. Фотографию двойника певец разместил в Instagram Stories.
8 марта Билан поздравлял астраханок с Международным женским днем, радуя зрительниц со сцены Музыкального театра. Фанаты поблагодарили звезду за шоу, пожелав ему успехов во время гастрольного тура. Сейчас исполнитель находится в Москве и продолжит давать концерта после записи нового клипа на песню «Девочка, не плачь».
«Я сижу и вижу напротив интересное полотно. Подскажите, я сошел с ума или вы тоже видите на картине Ольгу Бузову? С одной стороны кажется, что изображена античная героиня, с другой – наша звезда. Ну правда!» - рассказал артист. Поклонники пошутили, что видимо это знак, и ведущая «Дома-2» скоро приедет в Астрахань.
Ранее супругу Шнурова спутали с Бузовой.
8 марта Билан поздравлял астраханок с Международным женским днем, радуя зрительниц со сцены Музыкального театра. Фанаты поблагодарили звезду за шоу, пожелав ему успехов во время гастрольного тура. Сейчас исполнитель находится в Москве и продолжит давать концерта после записи нового клипа на песню «Девочка, не плачь».
«Я сижу и вижу напротив интересное полотно. Подскажите, я сошел с ума или вы тоже видите на картине Ольгу Бузову? С одной стороны кажется, что изображена античная героиня, с другой – наша звезда. Ну правда!» - рассказал артист. Поклонники пошутили, что видимо это знак, и ведущая «Дома-2» скоро приедет в Астрахань.
Ранее супругу Шнурова спутали с Бузовой.
Автор: Джанабилова Татьяна П