В Москве представили уникальную туристическую энциклопедию
На выставке «Интурмаркет-2018», открывшейся 10 марта в Москве, представили уникальное научно-справочное издание о рекреационном потенциале Алтайского края. Над созданием туристической энциклопедии работали, начиная с 2015 года, алтайские ученые при содействии Русского географического общества.
Уникальное собрание сведений обо всех значимых ресурсах Алтайского края не имеет аналогов в России. В книге обозначены маршруты, пользующиеся огромной популярностью среди туристов, санаторно-курортные сообщества, главные достопримечательности, информация о природных богатствах и культурно-историческом наследии региона.
Сенатор Михаил Щетинин, возглавивший работу над проектом, убежден в его успехе, ведь в туристической энциклопедии, представленной в Москве, каждый человек найдет для себя полезную информацию, ознакомится с предложенными видами туризма и узнает много полезного по заинтересовавшей его теме. Как отметил председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, с 2005 года турпоток в Алтайском крае вырос в 4 раза. Власти региона создают дополнительные комфортные места для размещения путешественников и организовывают новые туристские организации.
Уникальное собрание сведений обо всех значимых ресурсах Алтайского края не имеет аналогов в России. В книге обозначены маршруты, пользующиеся огромной популярностью среди туристов, санаторно-курортные сообщества, главные достопримечательности, информация о природных богатствах и культурно-историческом наследии региона.
Сенатор Михаил Щетинин, возглавивший работу над проектом, убежден в его успехе, ведь в туристической энциклопедии, представленной в Москве, каждый человек найдет для себя полезную информацию, ознакомится с предложенными видами туризма и узнает много полезного по заинтересовавшей его теме. Как отметил председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, с 2005 года турпоток в Алтайском крае вырос в 4 раза. Власти региона создают дополнительные комфортные места для размещения путешественников и организовывают новые туристские организации.
Автор: Ева Вит