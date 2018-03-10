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Дана Борисова откровенно рассказала о скандале с интимными снимками
Дана Борисова откровенно рассказала о скандале с интимными снимками, назвав новость о ее секс-зависимости фейковой. Интервью с ведущей предоставлено изданием «Комсомольская правда».

Дана Борисова откровенно рассказала о скандале с интимными снимками


Недавно в мессенджере Telegram появились скрины переписки Борисовой с состоятельным мужчиной, которому она пообещала за 4000 долларов оказать любые интимные услуги. Общение сопровождалось откровенными фотографиями знаменитости.

Ведущая утверждает, что переписка подставная, а ее друзья и знакомые поверили фейковой новости, перестав поддерживать с ней отношения. Звезда успешно справилась с алкогольной зависимостью и в течение 11 месяцев не пьет. В подтверждении своих слов Борисова готова сдать анализы.

Телеведущая живет в квартире, арендованной коллегой Андреем Малаховым. Свое жилье звезда продает из-за негативных воспоминаний. Таблетки она употребляла вместе с мамой, которая тоже прошла реабилитацию и сильно изменилась.

«Я была больным человеком и отрицала свои проблемы. После лечения я стала другой, но боюсь срыва именно по алкоголю, так как он в шаговой доступности. Я действительно люблю сниматься без нижнего белья, но прячу морщинистые ноги. Мне есть, что показать, но своим телом я не торгую», - рассказала Борисова.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:00
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