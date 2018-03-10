Ученые: Нахождение в космосе может изменить ДНК человека
Нахождение в космосе может провоцировать изменение ДНК человека. При этом количество проведенного времени значения не имеет, считают ученые.
Участниками нового исследования стали астронавты Марк и Скотт Келли, которые являются братьями близнецами. В рамках эксперимента в космосе побывал только один из них. Скотт Келли находился там около 500 суток, из которых на борту МКС им было проведено 342 дня.
После завершения эксперимента ученые исследовали ДНК обоих астронавтов. Выяснилось, что они существенно различаются. При этом изменились показатели именно побывавшего в космосе астронавта, что может говорить о непосредственном воздействии на гены людей.
Участниками нового исследования стали астронавты Марк и Скотт Келли, которые являются братьями близнецами. В рамках эксперимента в космосе побывал только один из них. Скотт Келли находился там около 500 суток, из которых на борту МКС им было проведено 342 дня.
После завершения эксперимента ученые исследовали ДНК обоих астронавтов. Выяснилось, что они существенно различаются. При этом изменились показатели именно побывавшего в космосе астронавта, что может говорить о непосредственном воздействии на гены людей.
Автор: Сёмина Виктория