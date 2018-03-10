Goodyear представила концептуальные шины с живым мхом внутри
Компания Goodyear представила на автосалоне в Женеве концептуальные шины с живым мхом внутри. Изобретение, отличающееся непневматической конструкцией, получило название Oxygene.
Создавая новые шины, американские производители хотели сократить вред, оказываемый транспортом на окружающую среду. Технология может существенно очистить воздух в крупных городах, притягивая углекислый газ и воду, необходимые для жизнедеятельности мха. Взамен растительность выделяет кислород.
Goodyear Oxygene можно производить на 3D-принтере, используя порошок от переработанных шин. Новые покрышки прочные и не могут быть проколоты. Надежность и долговечность новинки растет в герметичной камере. За счет фотосинтеза вырабатывается энергия, которой хватает для работы сенсоров и датчиков. На данный момент производители не говорят о массовом производстве шин, но допускают использование технологии в будущем.
Ранее Goodyear представила "умные" шины.
Создавая новые шины, американские производители хотели сократить вред, оказываемый транспортом на окружающую среду. Технология может существенно очистить воздух в крупных городах, притягивая углекислый газ и воду, необходимые для жизнедеятельности мха. Взамен растительность выделяет кислород.
Goodyear Oxygene можно производить на 3D-принтере, используя порошок от переработанных шин. Новые покрышки прочные и не могут быть проколоты. Надежность и долговечность новинки растет в герметичной камере. За счет фотосинтеза вырабатывается энергия, которой хватает для работы сенсоров и датчиков. На данный момент производители не говорят о массовом производстве шин, но допускают использование технологии в будущем.
Ранее Goodyear представила "умные" шины.
Автор: Джанабилова Татьяна П