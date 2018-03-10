"Весна началась, обострение": Алена Водонаева опубликовала в кожаном боди
Популярная телеведущая Алена Водонаева ответила хейтерам в Instagram. Звезда сопроводила пост сексуальным фото в кожаном боди.
Для фанатов Водонаевой придирки ее хейтеров вызывают много вопросов: звезда не стесняется показывать свою сексуальность, отвечает в Instagram "злом на зло", снимается в популярных мужских журналах, но ее публикации в Сети до сих пор вызывают шквал обсуждения. Удивлена таким "раскладом" и сама экс-звезда "Дома-2", которая посветила такому "явлению" отдельный пост.
"Вот кого-то в задницу пошлешь в комментариях за дело, тут же изобилие "пациентов" вылезет. Там и пожелания смерти, ненависть, оскорбления, зависть, фашистские выкрики. В меню также недержание желчи и экскрементов. А у меня защита диплома скоро, поэтому уважаемые матери и жены, самые успешные и умные, пишите мне, пожалуйста, больше. Не жалейте материала для анализа. Весна началась, обострение!" - обратилась Водонаева к фанатам. Пост она сопроводила фото, на котором позирует в сексуальном черном кожаном боди с длинным рукавом.
Для фанатов Водонаевой придирки ее хейтеров вызывают много вопросов: звезда не стесняется показывать свою сексуальность, отвечает в Instagram "злом на зло", снимается в популярных мужских журналах, но ее публикации в Сети до сих пор вызывают шквал обсуждения. Удивлена таким "раскладом" и сама экс-звезда "Дома-2", которая посветила такому "явлению" отдельный пост.
"Вот кого-то в задницу пошлешь в комментариях за дело, тут же изобилие "пациентов" вылезет. Там и пожелания смерти, ненависть, оскорбления, зависть, фашистские выкрики. В меню также недержание желчи и экскрементов. А у меня защита диплома скоро, поэтому уважаемые матери и жены, самые успешные и умные, пишите мне, пожалуйста, больше. Не жалейте материала для анализа. Весна началась, обострение!" - обратилась Водонаева к фанатам. Пост она сопроводила фото, на котором позирует в сексуальном черном кожаном боди с длинным рукавом.
Автор: Валерий Антонов