Эмбер Херд закрутила роман с Шоном Пенном
После очередного расставания с Илоном Маском актриса Эмбер Херд закрутила роман с коллегой Шоном Пенном. Счастливую парочку папарацци заметили во время свидания. Сведения предоставило издание Page Six.
Херд и Пенн были застуканы врасплох в одном из ресторанов, расположенных на окраине Лос-Анджелеса. Молодые люди мило беседовали, пили красное вино и флиртовали друг с другом.
За несколько дней до прогулки с Пенном актриса посетила вечеринку, посвященную кинопремии «Оскар». Несмотря на то, что Илон Маск тоже присутствовал на мероприятии, Херд провела вечер одна и старалась не пересекаться с экс-бойфрендом.
Херд и Пенн были застуканы врасплох в одном из ресторанов, расположенных на окраине Лос-Анджелеса. Молодые люди мило беседовали, пили красное вино и флиртовали друг с другом.
За несколько дней до прогулки с Пенном актриса посетила вечеринку, посвященную кинопремии «Оскар». Несмотря на то, что Илон Маск тоже присутствовал на мероприятии, Херд провела вечер одна и старалась не пересекаться с экс-бойфрендом.
Автор: Джанабилова Татьяна П