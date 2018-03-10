Супруга опозорившегося Ефремова прокомментировала поведение мужа
Супруга опозорившегося Михаила Ефремова прокомментировала поведение мужа и скандал, разгоревшийся после спектакля в Самаре. Софья Кругликова опровергает пьянство актера.
7 марта в театре «Современник» состоялась постановка «Не становись чужим» с Ефремовым в главной роли. Актеры отработали свои сцены, но потом стали возмущаться поведением коллеги. Оказалось, во время выступления Ефремов говорил очень тихо, спорил с зрителями и находился в подвыпившем состоянии.
Супруга актера рассказала, что перепалка с залом началась после хамства зрителей. Ефремов очень импульсивный человек и никогда не станет молчать в напряженной обстановке, которая ему не нравится. Сам актер считает, что поведение людей свидетельствуют о полном непонимании сути постановки.
Ранее Милонов рекомендовал отправить Ефремова на лечение от алкогольной зависимости.
7 марта в театре «Современник» состоялась постановка «Не становись чужим» с Ефремовым в главной роли. Актеры отработали свои сцены, но потом стали возмущаться поведением коллеги. Оказалось, во время выступления Ефремов говорил очень тихо, спорил с зрителями и находился в подвыпившем состоянии.
Супруга актера рассказала, что перепалка с залом началась после хамства зрителей. Ефремов очень импульсивный человек и никогда не станет молчать в напряженной обстановке, которая ему не нравится. Сам актер считает, что поведение людей свидетельствуют о полном непонимании сути постановки.
Ранее Милонов рекомендовал отправить Ефремова на лечение от алкогольной зависимости.
Автор: Джанабилова Татьяна П