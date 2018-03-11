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Внедорожник BAIC BJ40 показали без маскировки
Автокомпания BAIC выпускает на рынок рестайлинговые модификации моделей BJ40 и BJ40L. Экстерьер внедорожников рассекретили еще в первые числа марта, а накануне в интернете появились снимки интерьера моделей.

Внедорожник BAIC BJ40 показали без маскировки


На фото можно заметить, что салон новинки 2019 модельного года оказался заметно переработан. Авто получило новую переднюю панель, несколько измененный блок климат-контроля, модифицированную центральную консоль, а также дефлекторы вентиляционной системы.

Внедорожник BAIC BJ40 показали без маскировки


Под капотом BAIC BJ40 и его удлиненной версии размещен экономичный турбированный дизельный двигатель на 150 «лошадей», работающий с 6-секционной АКПП. Альтернативой для последнего является 5-диапазонная МКПП. Привод доступен полный либо задний. Внешне новинка отличается новыми бамперами, иными противотуманными фарами, оригинальными дисками диагональю 17 дюймов.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 00:00
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