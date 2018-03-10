В Санкт-Петербурге педофил изнасиловал пятилетнюю дочь знакомого
9 марта, вечером, в Санкт-Петербурге 50-летний педофил изнасиловал пятилетнюю дочь 33-летнего знакомого. Заведено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Сообщается, что 10 марта, в 14:40, отец девочки рассказал полицейским, что выходил из комнаты, оставляя дочь с приятелем. Ребенок признался в случившемся, после чего мужчина сразу написал заявление. Безработный подозреваемый задержан и до суда останется в СИЗО.
Ранее в Северной столице педофил совращал падчерицу.
Сообщается, что 10 марта, в 14:40, отец девочки рассказал полицейским, что выходил из комнаты, оставляя дочь с приятелем. Ребенок признался в случившемся, после чего мужчина сразу написал заявление. Безработный подозреваемый задержан и до суда останется в СИЗО.
Ранее в Северной столице педофил совращал падчерицу.
Автор: Джанабилова Татьяна П