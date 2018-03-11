Ученые: Женщин-руководителей с макияжем считают плохими лидерами
Ученые из Университета Абертай в Шотландии провели исследование и выяснили, что женщины, занимающие руководящие должности, считаются плохими лидерами, если их лицо с изобилием макияжа. Сведения об этом предоставляет The Daily Mail.
Специалисты провели опрос, в котором приняли участие 168 мужчин и женщин. Им показывали фотографии представительниц прекрасного пола с макияжем и с лицом, на котором отсутствовала декоративная косметика. Участников эксперимента попросили сказать, какая из представленных на фотоснимках женщин вызывает у них больше доверия и похожа на руководителя. Большинство респондентов заявили, что дамы без макияжа больше напоминают лидера. Кроме того, начальницы с изобилием косметики на лице негативно воспринимаются работниками.
Авторы научной работы рассказали, что макияж больше влияния оказывает на доминировании женщин. Согласно предыдущим исследованиям, которые проводили ученые, женщина с красивым лицом может испытывать некоторое неуважение со стороны окружающих людей. Исследователи сделали вывод, что представительница прекрасного пола с макияжем не может рассчитывать на повышение авторитета в качестве лидера.
Специалисты провели опрос, в котором приняли участие 168 мужчин и женщин. Им показывали фотографии представительниц прекрасного пола с макияжем и с лицом, на котором отсутствовала декоративная косметика. Участников эксперимента попросили сказать, какая из представленных на фотоснимках женщин вызывает у них больше доверия и похожа на руководителя. Большинство респондентов заявили, что дамы без макияжа больше напоминают лидера. Кроме того, начальницы с изобилием косметики на лице негативно воспринимаются работниками.
Авторы научной работы рассказали, что макияж больше влияния оказывает на доминировании женщин. Согласно предыдущим исследованиям, которые проводили ученые, женщина с красивым лицом может испытывать некоторое неуважение со стороны окружающих людей. Исследователи сделали вывод, что представительница прекрасного пола с макияжем не может рассчитывать на повышение авторитета в качестве лидера.
Автор: Элана Ал-Лами