Верховная рада: Россияне должны немедленно покинуть Крым
Все россияне, проживающие в Крыму, обязаны покинуть территорию полуострова. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров.
«Хочу предупредить россиян, переехавших или собирающихся перебраться в Крым на постоянное место жительство, что им придется смириться и покинуть полуостров. Другого сценария развития событий, не будет», - заявил депутат.
Напомним, в 2014 году, проведя референдум, жители Крыма 96,77% голосов решили присоединиться к РФ. Киев не признает волеизъявление народа и считает отошедшие территории оккупированными. Президент России Владимир Путин поставил «точку» в этом вопросе, но его коллега Петр Порошенко не успокаивается.
Ранее Верховная рада запретила россиянам участвовать в приватизации на Украине.
«Хочу предупредить россиян, переехавших или собирающихся перебраться в Крым на постоянное место жительство, что им придется смириться и покинуть полуостров. Другого сценария развития событий, не будет», - заявил депутат.
Напомним, в 2014 году, проведя референдум, жители Крыма 96,77% голосов решили присоединиться к РФ. Киев не признает волеизъявление народа и считает отошедшие территории оккупированными. Президент России Владимир Путин поставил «точку» в этом вопросе, но его коллега Петр Порошенко не успокаивается.
Ранее Верховная рада запретила россиянам участвовать в приватизации на Украине.
Автор: Джанабилова Татьяна П