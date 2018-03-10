Составлен ТОП-5 авто со странным тюнингом
Назван ТОП-5 авто с наиболее странным дизайном. Первую строчку в этом рейтинге занимает Jaguar E-Type 1968 года. Собственник авто сделал его тюнинг, включающий замену оптики на элементы от Ford Taurus.
Вторым в списке идет Ford Mustang. Огромная решетка радиатора вызвала недоумение у многих пользователей. Собственник планировал продать авто после переработки за $30 тысяч, однако желающих купить модель не нашлось.
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На третьей строчке находится Audi A6 с необычным бампером и массивным воздухозаборником. Модель Chevrolet Camaro удивила автомобилистов после установки нового обвеса, за непропорциональные детали его сравнили с кораблём пришельцев. Замыкает список авто Mercedes-Benz CLK, прошедший через процедуру тюнинга.
Вторым в списке идет Ford Mustang. Огромная решетка радиатора вызвала недоумение у многих пользователей. Собственник планировал продать авто после переработки за $30 тысяч, однако желающих купить модель не нашлось.
[center]
На третьей строчке находится Audi A6 с необычным бампером и массивным воздухозаборником. Модель Chevrolet Camaro удивила автомобилистов после установки нового обвеса, за непропорциональные детали его сравнили с кораблём пришельцев. Замыкает список авто Mercedes-Benz CLK, прошедший через процедуру тюнинга.
Автор: Валерий Антонов