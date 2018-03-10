Ученые призывают запретить термин "гомеопатия"
Ученые признали гомеопатию шарлатанством и призывают запретить «экзотерическое» лечение. Научные доказательства эффективности маленьких белых шариков так и не были найдены.
Сторонники процесса исцеления, основанного Самуэлем Ганеманом, заверяют, что гомеопатические препараты прекрасно снимают боль. Австралийская группа исследователей, напротив, считает их обыкновенным плацебо.
Более 200 лет назад немецкий врач изобрел новые препараты, пилюли и растворы, в состав которых входят натуральные активные вещества. Ганеман был убежден в их терапевтическом эффекте и отсутствии противопоказаний.
«Люди хотят верить в чудеса и обещания. В тяжелой ситуации приятнее не думать о плохом и откинуть рациональность, глотая белые шарики в надежде на исцеление», - рассказала доктор Натали Грамс.
Мунстерский округ призывает делегатов 121-й немецкой медицинской конференции, которая пройдет в Эрфурте с 8 по 11 мая, отменить термин гомеопатия. Сейчас ведется сбор подписей. Ассоциация Гомеопатических Докторов хочет отклонить требование, заявляя о безопасности лечения. Термин закреплен юридически в Пятом социальном кодексе.
Ранее российские ученые просили отнести гомеопатию к науке.
Сторонники процесса исцеления, основанного Самуэлем Ганеманом, заверяют, что гомеопатические препараты прекрасно снимают боль. Австралийская группа исследователей, напротив, считает их обыкновенным плацебо.
Более 200 лет назад немецкий врач изобрел новые препараты, пилюли и растворы, в состав которых входят натуральные активные вещества. Ганеман был убежден в их терапевтическом эффекте и отсутствии противопоказаний.
«Люди хотят верить в чудеса и обещания. В тяжелой ситуации приятнее не думать о плохом и откинуть рациональность, глотая белые шарики в надежде на исцеление», - рассказала доктор Натали Грамс.
Мунстерский округ призывает делегатов 121-й немецкой медицинской конференции, которая пройдет в Эрфурте с 8 по 11 мая, отменить термин гомеопатия. Сейчас ведется сбор подписей. Ассоциация Гомеопатических Докторов хочет отклонить требование, заявляя о безопасности лечения. Термин закреплен юридически в Пятом социальном кодексе.
Ранее российские ученые просили отнести гомеопатию к науке.
Автор: Джанабилова Татьяна П