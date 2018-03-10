Activision официально анонсировала Call of Duty: Black Ops 4
Activision провела официальную презентацию Call of Duty: Black Ops 4. По прошествии 3-х лет компания представила продолжение собственной серии, которое оказалась отдельным сериалом внутри игровой франшизы.
В Twitter разместили небольшой анонс игры с датой релиза. Она будет выпущена 12 октября на PS 4, Xbox One, а также PC. С вероятностью в 99% он будет представлять собой типичный продукт в рамках серии. Сеттинг на сегодня не раскрывают, однако вряд ли нужно ожидать разного рода экскурсов в прошлое, что происходило в последних частях Call Of Duty. Полноценный анонс продукта состоится 17 мая.
Игра впервые за длительный период времени появится не в ноябре, а в октябре. Предположительно, разработчики Activision не планируют устраивать конкурентную борьбу воевать за внимание покупателей с Rockstar. Последняя 26 ноября выпустит «Red Dead Redemption». Если брать в расчет поступления от GTA 5 и прочих игр студии, получить высокие показатели продаж достаточно сложно.
В Twitter разместили небольшой анонс игры с датой релиза. Она будет выпущена 12 октября на PS 4, Xbox One, а также PC. С вероятностью в 99% он будет представлять собой типичный продукт в рамках серии. Сеттинг на сегодня не раскрывают, однако вряд ли нужно ожидать разного рода экскурсов в прошлое, что происходило в последних частях Call Of Duty. Полноценный анонс продукта состоится 17 мая.
Игра впервые за длительный период времени появится не в ноябре, а в октябре. Предположительно, разработчики Activision не планируют устраивать конкурентную борьбу воевать за внимание покупателей с Rockstar. Последняя 26 ноября выпустит «Red Dead Redemption». Если брать в расчет поступления от GTA 5 и прочих игр студии, получить высокие показатели продаж достаточно сложно.
Автор: Валерий Антонов