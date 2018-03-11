Музыканты теперь могут постить информацию о себе и фотоснимки прямо в Google
В поисковой системе Google постоянно происходят усовершенствования. Отныне музыканты смогут самостоятельно постить информационные данные о себе и фотоснимки для того, чтобы предоставить сведений, отвечающих на запросы интернет-пользователей.
Колонка Knowledge Panel в поисковике Google, располагающаяся с правой стороны на странице, будет показывать посты от знаменитых персонах. Ранее можно было лишь видеть краткую информацию об интересующей личности мира шоу-бизнеса, ссылки на музыкальные альбомы и композиции. Однако в настоящее время музыкантам предоставляется возможность самостоятельно размещать информацию о себе и своей жизни.
«Герои» запросов будут размещать фотографии, видео, GIF-изображения, а также текстовые сведения собственного творчества. Для этого Google должен осуществить подтверждение личности музыканта. После этого сам знаменитый человек или его представитель получат право размещать публикации в этой колонке. Такие действия активно осуществляют иностранные звезды шоу-бизнеса.
Колонка Knowledge Panel в поисковике Google, располагающаяся с правой стороны на странице, будет показывать посты от знаменитых персонах. Ранее можно было лишь видеть краткую информацию об интересующей личности мира шоу-бизнеса, ссылки на музыкальные альбомы и композиции. Однако в настоящее время музыкантам предоставляется возможность самостоятельно размещать информацию о себе и своей жизни.
«Герои» запросов будут размещать фотографии, видео, GIF-изображения, а также текстовые сведения собственного творчества. Для этого Google должен осуществить подтверждение личности музыканта. После этого сам знаменитый человек или его представитель получат право размещать публикации в этой колонке. Такие действия активно осуществляют иностранные звезды шоу-бизнеса.
Автор: Элана Ал-Лами