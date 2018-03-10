Google ускорит до скорости света весь мобильный интернет
Корпорация Google собирается ускорить до скорости света весь мобильный интернет. АМР-технология предназначается для высокоскоростной загрузки веб-сайтов, реализовавших программу по ее поддержке.
Это обеспечивается за счет продвинутых методик по кешированию информации, прогнозированию поведения интернет-пользователей, а также предварительных загрузок контента. Последние, в свою очередь, поспешили очень положительно отозваться о подобной технологии, поскольку посредством ее загрузка некоторых сайтов осуществляется всего за долю секунды, даже несмотря на крайне низкую скорость интернета.
Пока ничего не сообщается о времени внедрения новой технологии. При этом, согласно предварительным данным, это может произойти в текущем году.
Это обеспечивается за счет продвинутых методик по кешированию информации, прогнозированию поведения интернет-пользователей, а также предварительных загрузок контента. Последние, в свою очередь, поспешили очень положительно отозваться о подобной технологии, поскольку посредством ее загрузка некоторых сайтов осуществляется всего за долю секунды, даже несмотря на крайне низкую скорость интернета.
Пока ничего не сообщается о времени внедрения новой технологии. При этом, согласно предварительным данным, это может произойти в текущем году.
Автор: Сёмина Виктория