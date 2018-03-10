Ученые назвали три варианта гибели Вселенной
Ученые из Стокгольмского университета назвали три варианта гибели Вселенной. Процесс начнется, когда мироздание сожмется, замерзнет или разлетится на куски. Материалы исследования размещены в издании Aftonbladet.
Астрофизики пересмотрели много вариантов, но предсказать точный конец существования Вселенной так и не смогли. Разрушение мироздания оспорить нельзя, рано или поздно процесс будет запущен. Первая теория гласит, что расширяющаяся Вселенная остановится и гравитационные силы пространства сожмутся, спровоцировав новый Большой взрыв.
Вторая гипотеза подразумевает Большой разрыв ткани мироздания и атомов. Последний вариант рассказывает о грядущей заморозке, при которой из-за аномально низких температур звезды перестанут формироваться, а все текущие процессы – затухнут.
Ранее ученые рассказали о самом холодном месте во Вселенной.
Астрофизики пересмотрели много вариантов, но предсказать точный конец существования Вселенной так и не смогли. Разрушение мироздания оспорить нельзя, рано или поздно процесс будет запущен. Первая теория гласит, что расширяющаяся Вселенная остановится и гравитационные силы пространства сожмутся, спровоцировав новый Большой взрыв.
Вторая гипотеза подразумевает Большой разрыв ткани мироздания и атомов. Последний вариант рассказывает о грядущей заморозке, при которой из-за аномально низких температур звезды перестанут формироваться, а все текущие процессы – затухнут.
Ранее ученые рассказали о самом холодном месте во Вселенной.
Автор: Джанабилова Татьяна П