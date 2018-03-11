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Sony перенесла дебют Days Gone на 2019 год
Компания Sony перенесла дебют игры о зомби Days Gone на 2019 год. За оставшиеся девять месяцев разработчикам не удастся завершить масштабный проект, предназначенный для консоли PS4.

Sony перенесла дебют Days Gone на 2019 год


«Мы подтверждаем информацию о переносе релиза. Более точная дата будет озвучена позже. Причины мы называть не собираемся», - рассказал представитель Sony.



Впервые о Days Gone стало известно на конференции E3 в 2016 году. Поклонникам жанра показали захватывающий геймплей. Над проектом работает студия Bend, известная по своим играм Syphon Filter и Uncharted: Golden Abyss.

На этот год запланирован выход нескольких новинок: 20 апреля геймеров порадует God of War, 25 мая - Detroit: Become Human. Старт продаж Dreams и Spider-Man пока засекречен.

Ранее в Сети появились рендеры новинок от Sony.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 02:00
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