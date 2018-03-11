Sony перенесла дебют Days Gone на 2019 год
Компания Sony перенесла дебют игры о зомби Days Gone на 2019 год. За оставшиеся девять месяцев разработчикам не удастся завершить масштабный проект, предназначенный для консоли PS4.
«Мы подтверждаем информацию о переносе релиза. Более точная дата будет озвучена позже. Причины мы называть не собираемся», - рассказал представитель Sony.
Впервые о Days Gone стало известно на конференции E3 в 2016 году. Поклонникам жанра показали захватывающий геймплей. Над проектом работает студия Bend, известная по своим играм Syphon Filter и Uncharted: Golden Abyss.
На этот год запланирован выход нескольких новинок: 20 апреля геймеров порадует God of War, 25 мая - Detroit: Become Human. Старт продаж Dreams и Spider-Man пока засекречен.
Ранее в Сети появились рендеры новинок от Sony.
«Мы подтверждаем информацию о переносе релиза. Более точная дата будет озвучена позже. Причины мы называть не собираемся», - рассказал представитель Sony.
Впервые о Days Gone стало известно на конференции E3 в 2016 году. Поклонникам жанра показали захватывающий геймплей. Над проектом работает студия Bend, известная по своим играм Syphon Filter и Uncharted: Golden Abyss.
На этот год запланирован выход нескольких новинок: 20 апреля геймеров порадует God of War, 25 мая - Detroit: Become Human. Старт продаж Dreams и Spider-Man пока засекречен.
Ранее в Сети появились рендеры новинок от Sony.
Автор: Джанабилова Татьяна П