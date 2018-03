Sony перенесла дебют Days Gone на 2019 год

, - рассказал представитель Sony.Впервые о Days Gone стало известно на конференции E3 в 2016 году. Поклонникам жанра показали захватывающий геймплей. Над проектом работает студия Bend, известная по своим играм Syphon Filter и Uncharted: Golden Abyss.На этот год запланирован выход нескольких новинок: 20 апреля геймеров порадует God of War, 25 мая - Detroit: Become Human. Старт продаж Dreams и Spider-Man пока засекречен.Ранее в Сети появились рендеры новинок от Sony.