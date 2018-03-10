Навка опять похвасталась "знаменитыми" красными штанами Пескова в Instagram
Татьяна Навка опять похвасталась красными штанами Дмитрия Пескова в Instagram. Интернет-пользователи и подписчики известной фигуристки принялись шутить по этому поводу в многочисленных комментариях, отмечая, что супруга не перестает вдохновляться ярким реквизитом своего мужа-политика, уже успевшим стать мемом в Сети.
Так, на выложенном снимке отец семейства везет дочь Надежду в «ватрушке». Фотография сделана со спины. На Пескове при этом надеты его излюбленные красные штаны. Впрочем, многие подписчики выразили уверенность, что, скорее всего, они больше нравятся его супруге, поскольку она старается делать и выкладывать подобные фото при каждой возможности.
Некоторые пользователи также высказали предположение, что политик имеет всего одни штаны для домашнего ношения, и к тому же, только красные, поэтому супруга и фотографирует его только в них. Были и те, кто предложил «дружно скинуться» Пескову на новые штаны.
Так, на выложенном снимке отец семейства везет дочь Надежду в «ватрушке». Фотография сделана со спины. На Пескове при этом надеты его излюбленные красные штаны. Впрочем, многие подписчики выразили уверенность, что, скорее всего, они больше нравятся его супруге, поскольку она старается делать и выкладывать подобные фото при каждой возможности.
Некоторые пользователи также высказали предположение, что политик имеет всего одни штаны для домашнего ношения, и к тому же, только красные, поэтому супруга и фотографирует его только в них. Были и те, кто предложил «дружно скинуться» Пескову на новые штаны.
Автор: Сёмина Виктория