Ученые: Женщинам нужно вдвое больше секса, чем мужчинам
Ученые провели исследование и выяснили, что женщины вдвое больше ощущают потребность в занятии сексом, чем мужчины. Специалисты изучали зависимость обоих полов от интимных отношений.
Ученые уточнили, что потребность получать сексуальное удовлетворение взаимосвязана с уровнем серотонина в организме, так называемого «гормона счастья». Эксперимент показал, что мужчины не обделены данным веществом, в отличии от женщин, у которых ключевой гормон выделяется в два раза меньше. По этой причине представительницы прекрасного пола страдают от нехватки подобных чувств. Исследователи утверждают, что дамам необходимо больше заниматься сексом, чтобы удовлетворить свои желания.
Напомним, ученые сообщали, что частый секс у мужчин негативно отражается на потенции.
Ученые уточнили, что потребность получать сексуальное удовлетворение взаимосвязана с уровнем серотонина в организме, так называемого «гормона счастья». Эксперимент показал, что мужчины не обделены данным веществом, в отличии от женщин, у которых ключевой гормон выделяется в два раза меньше. По этой причине представительницы прекрасного пола страдают от нехватки подобных чувств. Исследователи утверждают, что дамам необходимо больше заниматься сексом, чтобы удовлетворить свои желания.
Напомним, ученые сообщали, что частый секс у мужчин негативно отражается на потенции.
Автор: Элана Ал-Лами