Месси в Instagram подтвердил, что в 3-й раз стал отцом
Лионель Месси подтвердил, что 3-й раз стал отцом. Нападающий ФК «Барселона» в Instagram разместил снимок с детской рукой.
«Добро пожаловать, Чиро! Слава богу, всё прошло отлично. Мама и ребёнок чувствуют себя достаточно хорошо. Мы все счастливы!» — отметил аргентинец.
Вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо Лионель Месси воспитывают 5-летнего Тьяго и 2-летнего Матео.
«Добро пожаловать, Чиро! Слава богу, всё прошло отлично. Мама и ребёнок чувствуют себя достаточно хорошо. Мы все счастливы!» — отметил аргентинец.
Вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо Лионель Месси воспитывают 5-летнего Тьяго и 2-летнего Матео.
Автор: Валерий Антонов