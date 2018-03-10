Продажи Samsung Galaxy S9 Microsoft Edition стартуют 16 марта
Продажи южнокорейских флагманов Samsung Galaxy S9 с пакетом услуг Microsoft Edition стартуют 16 марта. Сейчас устройства доступны для предзаказа.
В фирменных магазинах Microsoft Galaxy S9 «из коробки» можно приобрести с приложениями и сервисами корпорации, например, EDGE, Skype, Outlook, Cortana, OneDrive, Office. В пакет не входит ПО для создания индивидуального дизайна устройства Launcher, но оно доступно для скачивания.
Samsung Galaxy S9 работает в паре с облачным сервисом OneDrive, синхронизируя все данные с ноутбука или компьютера и превращая простой смартфон в «виндовый». Устройства продаются с пометкой «Microsoft Edition». Базовая версия обойдется пользователям в 719 долларов, топовая – за 839 долларов.
Ранее в Сеть попали характеристики Galaxy Note 9.
В фирменных магазинах Microsoft Galaxy S9 «из коробки» можно приобрести с приложениями и сервисами корпорации, например, EDGE, Skype, Outlook, Cortana, OneDrive, Office. В пакет не входит ПО для создания индивидуального дизайна устройства Launcher, но оно доступно для скачивания.
Samsung Galaxy S9 работает в паре с облачным сервисом OneDrive, синхронизируя все данные с ноутбука или компьютера и превращая простой смартфон в «виндовый». Устройства продаются с пометкой «Microsoft Edition». Базовая версия обойдется пользователям в 719 долларов, топовая – за 839 долларов.
Ранее в Сеть попали характеристики Galaxy Note 9.
Автор: Джанабилова Татьяна П