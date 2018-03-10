«Дом-2»: Ольга Сокол может лишиться зрения
Ольга Сокол испытывает проблемы со здоровьем и может лишиться зрения. Экс-участница проекта «Дом-2» уже перенесла операцию и готовится к длительной реабилитации.
Теледива долго игнорировала проблему, а когда пошла к офтальмологу узнала, что у нее отслоение сетчатки в запущенной форме. Операция прошла тяжело, через двое суток теледива потеряла зрение на правом глазу, поэтому пришлось откачивать жидкость и закачать туда силикон.
«Мне очень страшно. В 28 лет потерять зрение, да еще и работа связана с текстами. Повязку практически не снимаю, потому что тогда вижу все размыто. Врачи дают хорошие прогнозы и отпустили меня на амбулаторное лечение. Сейчас мне колют антибиотики и снимают воспаление», - рассказала Сокол.
На первом этапе врачи снимут теледиве повязку, которая сейчас закрывает глаз. Пока при сдвигании бинтов изображение двоится и рассеивается.
Теледива долго игнорировала проблему, а когда пошла к офтальмологу узнала, что у нее отслоение сетчатки в запущенной форме. Операция прошла тяжело, через двое суток теледива потеряла зрение на правом глазу, поэтому пришлось откачивать жидкость и закачать туда силикон.
«Мне очень страшно. В 28 лет потерять зрение, да еще и работа связана с текстами. Повязку практически не снимаю, потому что тогда вижу все размыто. Врачи дают хорошие прогнозы и отпустили меня на амбулаторное лечение. Сейчас мне колют антибиотики и снимают воспаление», - рассказала Сокол.
На первом этапе врачи снимут теледиве повязку, которая сейчас закрывает глаз. Пока при сдвигании бинтов изображение двоится и рассеивается.
Автор: Джанабилова Татьяна П