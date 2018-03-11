В Японии придумали робота-монстра в помощь местным фермерам
В Японии инженеры представили общественности новую разработку – робота-монстра, предназначение которого - защита местных фермеров и полей от нашествия диких кабанов. Об этом сообщает Daily Star.
Благодаря реалистичности мехового подшерстка, светящихся красным светом глаз и страшного оскала пугало получило название «Волк-Супермонстр». Длина созданного животного составляет 65 см, а высота всего полметра. Однако функции, которыми оснащен робот, заставляют его бояться. Датчик инфракрасного излучения помогает выявить вредителя, который приближается.
«Волк-Супермонстр» начинает мигание светодиодами в глазах и издавать громкий вой. Робот способен воспроизводить до 18 видов звуков. Естественно, японские разработчики не забыли о рычании настоящего зверя, которым может похвастаться созданный робот-монстр. В дополнение устройство может говорить голосом человека и может издавать звуки огнестрельного оружия.
Цена уникального пугала около 270000 рублей. Однако компания Hokkaido company, занимающаяся разработкой волка-монстра, подарила кооперативу продвинутого робота.
Напомним, ученые сообщали, что роботы научились предугадывать мысли и движения человека.
Благодаря реалистичности мехового подшерстка, светящихся красным светом глаз и страшного оскала пугало получило название «Волк-Супермонстр». Длина созданного животного составляет 65 см, а высота всего полметра. Однако функции, которыми оснащен робот, заставляют его бояться. Датчик инфракрасного излучения помогает выявить вредителя, который приближается.
«Волк-Супермонстр» начинает мигание светодиодами в глазах и издавать громкий вой. Робот способен воспроизводить до 18 видов звуков. Естественно, японские разработчики не забыли о рычании настоящего зверя, которым может похвастаться созданный робот-монстр. В дополнение устройство может говорить голосом человека и может издавать звуки огнестрельного оружия.
Цена уникального пугала около 270000 рублей. Однако компания Hokkaido company, занимающаяся разработкой волка-монстра, подарила кооперативу продвинутого робота.
Напомним, ученые сообщали, что роботы научились предугадывать мысли и движения человека.
Автор: Элана Ал-Лами