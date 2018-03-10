Гермошлем с интегрированной системой связи для экипировки "Ратник" создадут к 2025 году
Гермошлем, в который была интегрирована система для связи, войдет в состав экипировки «Ратник» к 2025 году. Соответствующее заявление было сделано в субботу председателем военно-технического комитета в составе Сухопутных войск полковником Александром Романютой.
«Пока это только раздельные элементы. Мы подошли к интеграции в шлем. Пока только создаётся в НИРах и ОКРах. Это наша перспектива. Думаю, работы завершатся где-то к 2022-2025 годам», - сообщил Романюта, подчеркивая сложности в точном определении дату создания готового продукта.
Боевая экипировка 2-го поколения «Ратник» включает средства бронезащиты, а также стрелковое оружие, технологии разведки и прицеливания. Она поставляется Сухопутным войскам, ВДВ и морской пехоте с 2016 года.
«Пока это только раздельные элементы. Мы подошли к интеграции в шлем. Пока только создаётся в НИРах и ОКРах. Это наша перспектива. Думаю, работы завершатся где-то к 2022-2025 годам», - сообщил Романюта, подчеркивая сложности в точном определении дату создания готового продукта.
Боевая экипировка 2-го поколения «Ратник» включает средства бронезащиты, а также стрелковое оружие, технологии разведки и прицеливания. Она поставляется Сухопутным войскам, ВДВ и морской пехоте с 2016 года.
Автор: Валерий Антонов