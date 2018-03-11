Ученые: Велосипедный спорт может замедлить старение
Ученые из Королевского колледжа и Бирмингемского университета доказали, что велосипедный спорт может замедлить старение. Материалы исследования появились в издании Medical Xpress.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 125 любителей велопрогулок от 55 до 79 лет без вредных привычек и с нормальным давлением. Женщин попросили за 5,5 часов преодолеть 60 километров пути, мужчинам на сотню километров отвели 6,5 часов. Все добровольцы прошли тесты, результаты которых впоследствии сравнивались с данными молодых спортсменов до 36 лет.
Исследователям удалось выяснить, что с годами физически активные люди сохранили мышечную массу, хороший уровень тестостерона, холестерина и жира. Оказалось, занятия спортом активируют работу вилочковой железы (тимус), позволяя организму вырабатывать такое же число иммунных клеток, как в молодости.
Ранее ученые доказали, что старение мозга помогут замедлить танцы.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 125 любителей велопрогулок от 55 до 79 лет без вредных привычек и с нормальным давлением. Женщин попросили за 5,5 часов преодолеть 60 километров пути, мужчинам на сотню километров отвели 6,5 часов. Все добровольцы прошли тесты, результаты которых впоследствии сравнивались с данными молодых спортсменов до 36 лет.
Исследователям удалось выяснить, что с годами физически активные люди сохранили мышечную массу, хороший уровень тестостерона, холестерина и жира. Оказалось, занятия спортом активируют работу вилочковой железы (тимус), позволяя организму вырабатывать такое же число иммунных клеток, как в молодости.
Ранее ученые доказали, что старение мозга помогут замедлить танцы.
Автор: Джанабилова Татьяна П