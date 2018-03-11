"Самый грустный" кот стал звездой Сети, обогнав по популярности "самого сердитого"
Кот, признанный пользователями соцсетей «самым грустным» обогнал по уровню популярности «самого сердитого» сородича. Как отмечают СМИ, новую звезду зовут Лаху.
Грустный кот вместе со своей хозяйкой живет в Пекине. Необычное выражение морды питомца умиляет пользователей Сети. Некоторые сравнили его с котом из мультипликации «Шрек». Точная причина подобного выражения остаётся неизвестной. Предположительно, это имеет отношение к проблемам с мимической мускулатурой животного. Комментарий специалистов по этому вопросу получить не удалось, поскольку для оценки состояния животного требуется его осмотр.
Ранее блогера осудили за нанесение вреда лисе-фенеку. Животное стало слепнуть и осталось без шерсти из-за принудительного перевода на вегетарианскую диету.
Грустный кот вместе со своей хозяйкой живет в Пекине. Необычное выражение морды питомца умиляет пользователей Сети. Некоторые сравнили его с котом из мультипликации «Шрек». Точная причина подобного выражения остаётся неизвестной. Предположительно, это имеет отношение к проблемам с мимической мускулатурой животного. Комментарий специалистов по этому вопросу получить не удалось, поскольку для оценки состояния животного требуется его осмотр.
Ранее блогера осудили за нанесение вреда лисе-фенеку. Животное стало слепнуть и осталось без шерсти из-за принудительного перевода на вегетарианскую диету.
Автор: Валерий Антонов