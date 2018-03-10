В России губернаторы регионов поборются за 1 млрд рублей инвестиций в новом телешоу
В России губернаторы регионов собираются посоревноваться в новом ТВ-шоу за 1 млрд рублей инвестиций. Со слов организаторов проекта под названием "Битва за миллиард", интерес уже возник у многих инвесторов, подавших заявки на участие в нем.
Так, руководители субъектов РФ теперь смогут представлять инвестиционные потенциалы своих регионов, о чем проинформировал глава направления "Новый бизнес" Артем Аветисян в своем выступлении на заседании в Самаре наблюдательного совета при участии российского президента Владимира Путина.
Сообщается, что соревнования будут проходить в дружеской атмосфере. Главной целью проекта станет мотивация региональных команд на поиск инвестиционных проектов внутри региона с предоставлением площадки для общения инвесторов друг с другом и возможности заявить о себе в эфире.
Так, руководители субъектов РФ теперь смогут представлять инвестиционные потенциалы своих регионов, о чем проинформировал глава направления "Новый бизнес" Артем Аветисян в своем выступлении на заседании в Самаре наблюдательного совета при участии российского президента Владимира Путина.
Сообщается, что соревнования будут проходить в дружеской атмосфере. Главной целью проекта станет мотивация региональных команд на поиск инвестиционных проектов внутри региона с предоставлением площадки для общения инвесторов друг с другом и возможности заявить о себе в эфире.
Автор: Сёмина Виктория