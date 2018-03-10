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exclusive / Наука

Историк рассказал, как удалось доказать смерть Гитлера
Историк сообщил, что смерть Гитлера удалось доказать при помощи неизвестного прежде рентгеновского фото челюсти фюрера, который хранился у спецслужб США. Гитлер добровольно ушёл из жизни 30 апреля 1945 года в Берлине. Согласно словам Христофорова, тема, имеющая отношение к обстоятельствам его смерти, всё ещё остается предметом большого числа дискуссий.

Историк рассказал, как удалось доказать смерть Гитлера


«Крупная группа исследователей продолжает заявлять, будто Гитлер смог бежать и едва не до конца 1970-х оставаться в Латинской Америке, завести там детей. При этом ни одного объективного доказательства этого факта не приведено. Вместо этого есть ссылка на слова людей, которых нет, и совершенно невозможно проверить, существовали ли они когда-либо на самом деле», — сообщил ученый.

С рентгеновским снимком оказался связан случай. В 2000-х в Центральный архив ФСБ РФ посетил исследователь из США. Профессор намеревался поработать с материалами, имеющими отношение к гибели Гитлера. При этом он попросил продемонстрировать ему фрагменты челюсти. Ему их действительно показали, отмечает исследователь.

Профессор достал рентгеновский снимок и сравнил с фрагментом останков. В итоге, отмечает историк, все детали челюсти совпали. При отсутствии совпадения наверняка бы возник большой скандал.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 18:54
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