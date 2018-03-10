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Названа стоимость нового флагманского кроссовера Datsun Cross
Стала известна стоимость нового флагманского кроссовера Datsun Cross. Марка выводит на рынок свой «внедорожник», в Индонезии на модель можно оформить предзаказ.

Названа стоимость нового флагманского кроссовера Datsun Cross


Наиболее бюджетной версией кроссовера является версия за 161,49 млн индонезийских рупий, что эквивалентно порядка 662 тысячам рублей. За указанную сумму покупатель получит авто с двигателем объемом 1,2 л и производительностью 68 «лошадей». Привод у него исключительно передний. Комплектация с вариатором потребует оплаты в объеме 173,99 млн индонезийских рупий (713 тысячи рублей).

У 7-местного Datsun Cross высота составит 3,995 м, ширина – 1,67 м, а высота – 1,56 м. Высота клиренса отрегулирована на отметке 200 мм. Авто получило внедорожный пластиковый обвес, а также расширитель колесных арок. В перечень оснащения семейного паркетника вошли системы: ABS, EBD, устойчивости на дороге. Помимо этого, модель получила псевдоблокировку дифференциала, 2 подушки безопасности, систему мультимедиа система с крупным сенсорным экраном, колеса диаметром 15 дюймов.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 20:15
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