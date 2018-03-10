Названа стоимость нового флагманского кроссовера Datsun Cross
Стала известна стоимость нового флагманского кроссовера Datsun Cross. Марка выводит на рынок свой «внедорожник», в Индонезии на модель можно оформить предзаказ.
Наиболее бюджетной версией кроссовера является версия за 161,49 млн индонезийских рупий, что эквивалентно порядка 662 тысячам рублей. За указанную сумму покупатель получит авто с двигателем объемом 1,2 л и производительностью 68 «лошадей». Привод у него исключительно передний. Комплектация с вариатором потребует оплаты в объеме 173,99 млн индонезийских рупий (713 тысячи рублей).
У 7-местного Datsun Cross высота составит 3,995 м, ширина – 1,67 м, а высота – 1,56 м. Высота клиренса отрегулирована на отметке 200 мм. Авто получило внедорожный пластиковый обвес, а также расширитель колесных арок. В перечень оснащения семейного паркетника вошли системы: ABS, EBD, устойчивости на дороге. Помимо этого, модель получила псевдоблокировку дифференциала, 2 подушки безопасности, систему мультимедиа система с крупным сенсорным экраном, колеса диаметром 15 дюймов.
Наиболее бюджетной версией кроссовера является версия за 161,49 млн индонезийских рупий, что эквивалентно порядка 662 тысячам рублей. За указанную сумму покупатель получит авто с двигателем объемом 1,2 л и производительностью 68 «лошадей». Привод у него исключительно передний. Комплектация с вариатором потребует оплаты в объеме 173,99 млн индонезийских рупий (713 тысячи рублей).
У 7-местного Datsun Cross высота составит 3,995 м, ширина – 1,67 м, а высота – 1,56 м. Высота клиренса отрегулирована на отметке 200 мм. Авто получило внедорожный пластиковый обвес, а также расширитель колесных арок. В перечень оснащения семейного паркетника вошли системы: ABS, EBD, устойчивости на дороге. Помимо этого, модель получила псевдоблокировку дифференциала, 2 подушки безопасности, систему мультимедиа система с крупным сенсорным экраном, колеса диаметром 15 дюймов.
Автор: Валерий Антонов