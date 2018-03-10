Ученые: Викинги первыми открыли Америку
Викинги первыми смогли открыть Америку, считают ученые. Доказательства данного факта представила археолог из Канады Бриджитта Уоллес.
Многолетние раскопки помогли получить свидетельства того, что Америка была открыта именно викингами. Археолог установила, что самое первое поселение прибывших с иного материка лиц носило название Хоп. Оно размещалось на месте Нью-Брансуика у залива Мирамиши в Канаде.
Собственное заявление ученые подкрепляют найденными при раскопках реликвиями. Исследователи обнаружили большое число артефактов в районе залива, которые могут доказать ранее присутствие викингов в Америке. Раскопки продолжатся для сбора большего числа неоспоримых доказательств.
Многолетние раскопки помогли получить свидетельства того, что Америка была открыта именно викингами. Археолог установила, что самое первое поселение прибывших с иного материка лиц носило название Хоп. Оно размещалось на месте Нью-Брансуика у залива Мирамиши в Канаде.
Собственное заявление ученые подкрепляют найденными при раскопках реликвиями. Исследователи обнаружили большое число артефактов в районе залива, которые могут доказать ранее присутствие викингов в Америке. Раскопки продолжатся для сбора большего числа неоспоримых доказательств.
Автор: Валерий Антонов