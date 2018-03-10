Huawei Y9 2018 получил 4 камеры и батарею на 4 тысячи мАч
Смартфон модели Huawei Y9 этого года выпуска отличается наличием 4-х камер и батареи емкостью 4 тысячи мАч. Устройство получило FullView-дисплей с диагональю 5,93 дюйма.
Первыми приобрести новинку смогут жители Таиланда. Передняя панель Huawei Y9 выполнена из стекла, а задняя – из металла. Помимо прочего, полноэкранный дисплей окружают небольшие вставки сверху и снизу. Сканер отпечатков пальцев размещен сзади. Девайс получил процессор Kirin 659, ОЗУ объемом 3 ГБ, а также ПЗУ на 32 ГБ.
Селфишот получил две матрицы на 13 и 2 Mpx, а основная камера содержит модули на 16 и 2 Mpx. Смартфон оснащен аккумулятором на 4 тысячи мАч и аудиопортом диагональю 3,5 мм. Оболочка EMUI для гаджета создана на основе Android Oreo (версия 8.0). Huawei Y9 поставляется в черном, голубом, а также золотом корпусе. Пока представители компании-производителя не назвали стоимость устройства и дату начала продаж.
Первыми приобрести новинку смогут жители Таиланда. Передняя панель Huawei Y9 выполнена из стекла, а задняя – из металла. Помимо прочего, полноэкранный дисплей окружают небольшие вставки сверху и снизу. Сканер отпечатков пальцев размещен сзади. Девайс получил процессор Kirin 659, ОЗУ объемом 3 ГБ, а также ПЗУ на 32 ГБ.
Селфишот получил две матрицы на 13 и 2 Mpx, а основная камера содержит модули на 16 и 2 Mpx. Смартфон оснащен аккумулятором на 4 тысячи мАч и аудиопортом диагональю 3,5 мм. Оболочка EMUI для гаджета создана на основе Android Oreo (версия 8.0). Huawei Y9 поставляется в черном, голубом, а также золотом корпусе. Пока представители компании-производителя не назвали стоимость устройства и дату начала продаж.
Автор: Валерий Антонов