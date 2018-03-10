Маша Малиновская подсела на запрещенные препараты
Маша Малиновская призналась, что была вынуждена «подсесть» на запрещенные медпрепараты. Об этом телеведущая поведала в ТВ-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Так, на просьбу ведущей прокомментировать слухи о зависимости от наркотиков Малиновская заявила, что трагически переживает смерть близкого человека – своей бабушки, поэтому принимает запрещенные препараты, но они не являются наркотическими.
«Я специально заказала тайские таблетки для похудения, решила заняться фигурой, чтобы оставаться всегда в тонусе, сейчас у меня большой стресс по семейным обстоятельствам, поэтому стала много есть, вот и пытаюсь теперь ликвидировать последствия такого питания», - заявила телеведущая. Поклонники, в свою очередь, поддержали Малиновскую и пожелали ей поскорее вернуть прежнюю физическую форму.
Так, на просьбу ведущей прокомментировать слухи о зависимости от наркотиков Малиновская заявила, что трагически переживает смерть близкого человека – своей бабушки, поэтому принимает запрещенные препараты, но они не являются наркотическими.
«Я специально заказала тайские таблетки для похудения, решила заняться фигурой, чтобы оставаться всегда в тонусе, сейчас у меня большой стресс по семейным обстоятельствам, поэтому стала много есть, вот и пытаюсь теперь ликвидировать последствия такого питания», - заявила телеведущая. Поклонники, в свою очередь, поддержали Малиновскую и пожелали ей поскорее вернуть прежнюю физическую форму.
Автор: Сёмина Виктория