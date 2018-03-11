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Сирийская армия ждет прибытия ЧВК «Вагнера» для начала зачистки Восточной Гуты
Два дня назад, 8 марта, в Сети появились сообщения об окончательном формировании двух котлов в Восточной Гуте после успешного прорыва проправительственными силами оборонительных порядков радикальных исламистских группировок в районе населенного пункта Мадира. Однако дальнейшее наступление было приостановлено. Теперь руководство Сирийской Арабской Армии (САА) ожидает прибытия более опытных бойцов из так называемой ЧВК «Вагнера», которые помогут продвинуться на наиболее проблемных участках.

Сирийская армия ждет прибытия ЧВК «Вагнера» для начала зачистки Восточной Гуты

Регулярные войска практически вплотную подобрались к наиболее укрепленным районам Восточной Гуты — окрестностям Думы и Ирбина, двух пригородов Дамаска. За прошедшие семь лет с начала конфликта в Сирии радикальным исламистам удалось сформировать мощные оборонительные порядки, что существенно осложняет задачу сирийской армии. Именно поэтому военное руководство Сирии обратилось за помощью к российским добровольцам.

Бойцы так называемой ЧВК «Вагнера» прошли специальную подготовку и уже получили необходимый опыт в боях за Алеппо, Пальмиру и Дейр-эз-Зор. Именно поэтому их поддержка крайне необходима для успешной зачистки Восточной Гуты. Участие добровольцев из РФ позволит избежать ненужных потерь и оперативно пробиться сквозь защитные укрепления экстремистских группировок. Стоит отметить, что проправительственные силы совместно с российским Центром примирения враждующих стороны регулярно предлагают террористам сложить оружие и покинуть район антитеррористической операции через один из двух гуманитарных коридоров, которые специально открываются для мирного населения.

Напомним, в начале февраля ряд СМИ распространили дезинформацию о гибели «нескольких сотен» российских добровольцев из «Группы Вагнера» в провинции Дейр-эз-Зор. Однако спустя некоторое время корреспонденты немецкого издания Der Spiegel и председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого связывают с так называемой ЧВК «Вагнера», независимо друг от друга опровергли этот вброс. По словам Трошева, в бою под Дейр-эз-Зором погибло 14 человек. Немецкие журналисты, в свою очередь, пишут о «приблизительно десяти погибших».

Автор: Дмитрий Дмитриев
Сегодня, 03:30
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