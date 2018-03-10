В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, который бросался вещами с окна
Правоохранительные органы Екатеринбурга задержали неадекватного мужчину, который бросался вещами с окна. По сведениям местных СМИ, его направили в медучреждение.
Инцидент произошел на улице Бебеля. Местные жители сообщили, что с окна многоквартирного дома неизвестный выбрасывает вещи. Прибывшие на вызов сотрудники полиции пообщаться с мужчиной не смогли - дверь он открыть отказался и продолжил заниматься своим делом. Через некоторое время квартиру взломали, а злоумышленника задержали.
По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, была вызвана бригада психиатрической помощи. Мужчину госпитализировали и назначили экспертизу. В результате инцидента пострадавших нет.
Инцидент произошел на улице Бебеля. Местные жители сообщили, что с окна многоквартирного дома неизвестный выбрасывает вещи. Прибывшие на вызов сотрудники полиции пообщаться с мужчиной не смогли - дверь он открыть отказался и продолжил заниматься своим делом. Через некоторое время квартиру взломали, а злоумышленника задержали.
По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, была вызвана бригада психиатрической помощи. Мужчину госпитализировали и назначили экспертизу. В результате инцидента пострадавших нет.
Автор: Екатерина Кузнецова