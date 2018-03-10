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СМИ: Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале
СМИ сообщают, что Якубовича ожидают значительные проблемы после скандала на Первом канале. Невзирая на установление факта отделения фразы, вызвавшей недовольство зрителей, из контекста, тема еще обсуждается.

СМИ: Якубовича ждут серьезные проблемы после скандала на Первом канале


Со ссылкой на слова экстрасенса dni.ru сообщают, что у 72-летнего Леонида Якубовича имеется риск ухудшения здоровья. Подчеркивается, что в 2018 году телеведущий может столкнуться с финансовыми проблемами из-за недобросовестных людей. Согласно словам экстрасенса, ведущий уже попал в проблемную ситуацию, но в итоге сможет справиться с ней.

Также Леониду Якубовичу якобы поступит предложение отправиться в политику, которые он отклонит. Экстрасенс советует уделить внимание развитию своего дела. Окончательно творческий замысел сможет воплотиться в конкретный проект к концу текущего года.

Отметим, что скандал с Якубовичем возник после публикации в СМИ цитаты его слов о шизофрении при игре в «Поле чудес». Как впоследствии выяснилось, в оригинальной речи ведущий описывал процесс успокоения участников, которые переживали из-за скорой встречи с камерами и трансляцией на всю страну

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 21:24
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