Порноактриса заявила о росте популярности после секс-скандала с Трампом
Порноактриса сообщила о росте своей популярности после участия в секс-скандале с Дональдом Трампом. В соответствии со словами Клиффорд, её карьера сегодня стремительно движется вперёд, а количество клиентов увеличилось в несколько раз.
Экс-порноактриса Стефани Клиффорд ранее заявила, что у неё была интимная связь с президентом США. Она рассказала о работе стриптизёршей и поделилась своими успехами.
«Обычно я танцевала раз за месяц, а теперь — 3-4 раза. Это просто отлично», — отметила она.
История об интимной связи порноактрисы и в то время бизнесмена Дональда Трампа, имеющая 10-летнюю давность, просочилась в СМИ США. Отмечалось, что за молчание женщина получила $130 тысяч. Впоследствии Клиффорд подала иск в суд с требованием признать соглашение недействительным, однако Трамп выиграл это дело.
Экс-порноактриса Стефани Клиффорд ранее заявила, что у неё была интимная связь с президентом США. Она рассказала о работе стриптизёршей и поделилась своими успехами.
«Обычно я танцевала раз за месяц, а теперь — 3-4 раза. Это просто отлично», — отметила она.
История об интимной связи порноактрисы и в то время бизнесмена Дональда Трампа, имеющая 10-летнюю давность, просочилась в СМИ США. Отмечалось, что за молчание женщина получила $130 тысяч. Впоследствии Клиффорд подала иск в суд с требованием признать соглашение недействительным, однако Трамп выиграл это дело.
Автор: Валерий Антонов