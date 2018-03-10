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exclusive / Шоу-бизнес

Порноактриса заявила о росте популярности после секс-скандала с Трампом
Порноактриса сообщила о росте своей популярности после участия в секс-скандале с Дональдом Трампом. В соответствии со словами Клиффорд, её карьера сегодня стремительно движется вперёд, а количество клиентов увеличилось в несколько раз.

Порноактриса заявила о росте популярности после секс-скандала с Трампом


Экс-порноактриса Стефани Клиффорд ранее заявила, что у неё была интимная связь с президентом США. Она рассказала о работе стриптизёршей и поделилась своими успехами.

«Обычно я танцевала раз за месяц, а теперь — 3-4 раза. Это просто отлично», — отметила она.

История об интимной связи порноактрисы и в то время бизнесмена Дональда Трампа, имеющая 10-летнюю давность, просочилась в СМИ США. Отмечалось, что за молчание женщина получила $130 тысяч. Впоследствии Клиффорд подала иск в суд с требованием признать соглашение недействительным, однако Трамп выиграл это дело.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 22:20
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