Состоялась официальная презентация Chevrolet Silverado HD
Chevrolet официально презентовал Silverado HD - грузовик на уникальной новой платформе, название которой пока производитель не разглашает. Благодаря модернизации удалось упросить работу механиков с агрегатными узлами, а также улучшить комфортабельность.
В компании проработали дизайн кузова, который заметно изменился. За счет этого также удалось увеличить площадь обзора для водителя, и, соответсвенно, улучшить управляемость грузового авто. Созданная на базе пикапа новинка получила иной капот, который удобно раскрывает узлы транспортного средства, повышая его ремонтоспособность.
Грузовик получил дизельный двигатель объемом 6,6 литра мощностью в 350 "лошадок". В качестве трансмиссии - 6-ступенчатая АКПП. Привод задний или передний опционально. Цена Chevrolet Silverado HD будет известна через несколько месяцев, а предзаказ стартует в начале 2019-го.
В компании проработали дизайн кузова, который заметно изменился. За счет этого также удалось увеличить площадь обзора для водителя, и, соответсвенно, улучшить управляемость грузового авто. Созданная на базе пикапа новинка получила иной капот, который удобно раскрывает узлы транспортного средства, повышая его ремонтоспособность.
Грузовик получил дизельный двигатель объемом 6,6 литра мощностью в 350 "лошадок". В качестве трансмиссии - 6-ступенчатая АКПП. Привод задний или передний опционально. Цена Chevrolet Silverado HD будет известна через несколько месяцев, а предзаказ стартует в начале 2019-го.
Автор: Екатерина Кузнецова