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Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит покупать в начале 2018 года
Специалисты советую приобретать iPhone 7 Plus в начале 2018-го года. Сегодня на официальном веб-сайте Apple представлены 8 моделей смартфонов, однако именно указанный вариант оказался наиболее рекомендуемым по ряду причин.

Эксперты рассказали, почему iPhone 7 Plus стоит покупать в начале 2018 года


В первую очередь специалисты отбрасывают компакт-модификации устройств, объясняя большие удобства наличием крупного дисплея. Второй причиной является наличие оптического зума у камеры. Отдельно стоит вопрос о наличии более ёмкого аккумулятора у версия стандартных размеров и большей их автономности в сравнении с компат-моделями серии SE.

Технические параметры iPhone 6s Plus специалисты считают недостаточными для заявленной стоимости модели. iPhone 8 Plus называют излишне дорогостоящим, несмотря на хорошую аппаратную начинку. Самая новая модель оказалась по вкусу далеко не всем. iPhone X предпочитают поклонники новинок и любители дорогостоящих аксессуаров. Многие функции эксперты считают избыточными и непрактичными.

При этом iPhone 7 Plus является золотой серединой. У этой версии смартфона от Apple есть почти все преимущества iPhone 8 Plus, а стоимость модификации на 128 ГБ составляет 61 тысячу рублей. Прогноз актуальности устройства составил 3-4 года. В течение этого периода он сможет справляться с большей частью задач и не требовать замены.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 22:40
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