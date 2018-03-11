Пользователи Android более лояльны к своей мобильной платформе, чем владельцы устройств с iOS
Пользователи Android оказались более лояльными к своей мобильной платформе, в сравнении с владельцами устройств с iOS. Результаты собственного исследования представили эксперты компании Consumer Intelligence Research Partners.
«Сравнительно с началом 2016 года, в настоящий момент наблюдает существенное повышение показателей лояльности среди собственников Android и сохраняется высшая позицию за весь период наблюдений экспертов. В рамках социсследования выяснялась доля потребителей в США, сохраняющая ОС после приобретения в прошлом году новых гаджетов. В итоге оказалось, что 90% собственников устройств на базе Android выбрали именно ее. Что касается iPhone с iOS, речь идет о 86%», - отметили эксперты.
Ситуацию прокомментировал сооснователь вышеуказанной корпорации Майк Левин. Так, с учетом того, что на рынке сегодня присутствует всего 2 мобильные ОС, потребитель для себя выбирает одну из них, далее детально знакомится с ней, вкладывая финансы в приложения, продолжая ею пользоваться.
«Сравнительно с началом 2016 года, в настоящий момент наблюдает существенное повышение показателей лояльности среди собственников Android и сохраняется высшая позицию за весь период наблюдений экспертов. В рамках социсследования выяснялась доля потребителей в США, сохраняющая ОС после приобретения в прошлом году новых гаджетов. В итоге оказалось, что 90% собственников устройств на базе Android выбрали именно ее. Что касается iPhone с iOS, речь идет о 86%», - отметили эксперты.
Ситуацию прокомментировал сооснователь вышеуказанной корпорации Майк Левин. Так, с учетом того, что на рынке сегодня присутствует всего 2 мобильные ОС, потребитель для себя выбирает одну из них, далее детально знакомится с ней, вкладывая финансы в приложения, продолжая ею пользоваться.
Автор: Сёмина Виктория