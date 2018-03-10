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Ученые воссоздали атмосферы иных планет на Земле
Ученые воссоздали в лабораториях на Земле атмосферы с других планет. Группа исследователей из Университета Джона Хопкинса отчиталась о результатах по 9 различным средам. В частности, одной из удачных имитаций стала туманная среда Сатурна.

Ученые воссоздали атмосферы иных планет на Земле


Ключевая цель данного исследования заключалась в проверке окружающей среды и получения большего объема данных об истинном виде атмосферы указанных планет. По итогу эксперимента ученые смогли воспроизвести пурпурную среду и оливково-зеленые цвета газовых смесей экзопланет.

На одной из планет густая дымка является причиной менее яркого появления в телескопах. Огромное число частиц в воздухе, которые преломляют свет, могут снизить заметность объекта. Ученые отмечают, что изучение подобных позволит лучше понимать, как именно выглядят потенциально обитаемые планеты.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 23:30
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