Ученые воссоздали атмосферы иных планет на Земле
Ученые воссоздали в лабораториях на Земле атмосферы с других планет. Группа исследователей из Университета Джона Хопкинса отчиталась о результатах по 9 различным средам. В частности, одной из удачных имитаций стала туманная среда Сатурна.
Ключевая цель данного исследования заключалась в проверке окружающей среды и получения большего объема данных об истинном виде атмосферы указанных планет. По итогу эксперимента ученые смогли воспроизвести пурпурную среду и оливково-зеленые цвета газовых смесей экзопланет.
На одной из планет густая дымка является причиной менее яркого появления в телескопах. Огромное число частиц в воздухе, которые преломляют свет, могут снизить заметность объекта. Ученые отмечают, что изучение подобных позволит лучше понимать, как именно выглядят потенциально обитаемые планеты.
Ключевая цель данного исследования заключалась в проверке окружающей среды и получения большего объема данных об истинном виде атмосферы указанных планет. По итогу эксперимента ученые смогли воспроизвести пурпурную среду и оливково-зеленые цвета газовых смесей экзопланет.
На одной из планет густая дымка является причиной менее яркого появления в телескопах. Огромное число частиц в воздухе, которые преломляют свет, могут снизить заметность объекта. Ученые отмечают, что изучение подобных позволит лучше понимать, как именно выглядят потенциально обитаемые планеты.
Автор: Валерий Антонов