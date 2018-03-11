Поклонники начали поздравлять Марию Кожевникову с 4-й беременностью

"Запомню это день, как один из наиболее счастливых. У младшего сына зубик прорезался, очень рада этому, уже второй. Другой повод я сохраню в секрете. Никогда такого не было!" - призналась Кожевникова в Instagram.

Совсем недавно Кожевникова стала мамой в третий раз. Свое положение актриса и народный депутат скрывала, желая в полной мере насладиться беременностью. И хотя звезда уже пришла в форму, уже появились первые слухи о скором пополнении в многодетном семействе.Фанаты принялись гадать, о чем именно идет речь. Некоторые предположили, что актриса таким образом намекнула на 4-ю беременность и даже начали ее поздравлять. Тем не менее, ситуацию звезда оставила без комментариев.