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Все смартфоны Samsung не будут использовать главное новшество 2018 года
Все смартфоны марки Samsung лишились своего основного новшества 2018 года. Минувший год оказался периодом, когда производители стали массово интегрировать в устройства безрамочные дисплеи, двойные камеры, а также ряд иных особенностей.

Все смартфоны Samsung не будут использовать главное новшество 2018 года


В текущем календарном периоде основной особенностью стал сканер отпечатка пальца, встроенный непосредственно в дисплей. Телефон с подобной особенностью ранее появился на рынке, однако Samsung не использует подобную технологию. Аналитикам удалось выяснить, что руководство южнокорейского производителя решило отложить использование этого механизма до 2019 года. Официальных комментариев со стороны бренда не поступало.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 06:30
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