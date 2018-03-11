Глава HTC предрекает крупные перемены в дизайне смартфонов
Шер Вонг, основной исполнительный директор HTC, сделал ряд заявлений касательно ожиданий от смартфонов в ближайшем будущем. Согласно её словам, запуск сетей связи 5-го поколения приведет к резкому изменению традиционного дизайна устройств.
С момента выпуска первых смартфонов принципиальных изменений конструкции не было. Большинство девайсов представляет собой параллелепипед с дисплеем на передней панели. Теперь же из-за внедрения 5G всё может предстать в новом свете.
«Смартфоны могут отличаться от формы блестящего прямоугольника, какими мы их сегодня знаем и любим. Уверена, что они станут использовать совсем иные формы, поскольку 5G понижает необходимость в устройстве на основе вычислительной мощности», — сообщила Шер Вонг.
О чем конкретно говорил глава HTC пока остаётся неизвестным. Не исключено, что эти слова были намёком на появление складных смартфонов либо замену их носимыми устройствами.
С момента выпуска первых смартфонов принципиальных изменений конструкции не было. Большинство девайсов представляет собой параллелепипед с дисплеем на передней панели. Теперь же из-за внедрения 5G всё может предстать в новом свете.
«Смартфоны могут отличаться от формы блестящего прямоугольника, какими мы их сегодня знаем и любим. Уверена, что они станут использовать совсем иные формы, поскольку 5G понижает необходимость в устройстве на основе вычислительной мощности», — сообщила Шер Вонг.
О чем конкретно говорил глава HTC пока остаётся неизвестным. Не исключено, что эти слова были намёком на появление складных смартфонов либо замену их носимыми устройствами.
Автор: Валерий Антонов