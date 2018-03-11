Пятилетняя дочь Пугачевой и Галкина заговорила на французском
Пятилетняя дочь Примадонны Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина заговорила на французском. Отец семейства поделился в Сети видеороликом, где Лиза учит новый для нее язык.
По словам Галкина, его дети посещают специальное дошкольное учреждение, в программу занятий которого входят иностранные языки, хореография, хоровое пение, балет, а также игра на разнообразных музыкальных инструментах. Согласно сведениям СМИ, стоимость обучения там ежемесячно составляет 320 тысяч рублей.
Подписчики шоумена, в свою очередь, написали множество лестных комментариев в адрес маленькой Елизаветы, восхитившись ее способностям к изучению языков. Так, многие отметили, что девочка очень быстро схватывает и легко учится.
По словам Галкина, его дети посещают специальное дошкольное учреждение, в программу занятий которого входят иностранные языки, хореография, хоровое пение, балет, а также игра на разнообразных музыкальных инструментах. Согласно сведениям СМИ, стоимость обучения там ежемесячно составляет 320 тысяч рублей.
Подписчики шоумена, в свою очередь, написали множество лестных комментариев в адрес маленькой Елизаветы, восхитившись ее способностям к изучению языков. Так, многие отметили, что девочка очень быстро схватывает и легко учится.
Автор: Сёмина Виктория