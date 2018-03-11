СМИ: Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоли стал асексуалом
По данным иностранных СМИ, после тяжелого расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт стал асексуалом. Как информирует The Sun, у знаменитого актера появились и другие привычки, которые ранее он не соблюдал.
Инсайдер издания сообщает, что расставание с Джоли для Питта стало проблемой. Актер тяжело переживает крах семьи, поэтому принял решение поменять свою жизнь - хотя бы на время. Так, в течении года он планирует правильно питаться, заниматься спортом, не пить и не состоять в отношениях. В частности уточняется, что секс для актера тоже станет "табу".
По словам друга Питта, он хочет разобраться в себе и переосмыслить некоторые аспекты своей жизни. Тем временем его бывшая возлюбленная тоже тяжело переживает развод - по слухам, она вновь посещает психотерапевта.
Инсайдер издания сообщает, что расставание с Джоли для Питта стало проблемой. Актер тяжело переживает крах семьи, поэтому принял решение поменять свою жизнь - хотя бы на время. Так, в течении года он планирует правильно питаться, заниматься спортом, не пить и не состоять в отношениях. В частности уточняется, что секс для актера тоже станет "табу".
По словам друга Питта, он хочет разобраться в себе и переосмыслить некоторые аспекты своей жизни. Тем временем его бывшая возлюбленная тоже тяжело переживает развод - по слухам, она вновь посещает психотерапевта.
Автор: Екатерина Кузнецова