Кремль опубликовал интервью Владимира Путина для NBC
Кремль опубликовал на официальном ресурсе Владимира Путина долгожданное интервью, который президент России давал каналу NBC. Брала его американский журналист Мегин Келли, которая ранее уже общалась с главой РФ.
Снимали интервью 1 и 2 марта в Кремле и Калининграде. Журналистскую работу ждали с нетерпением, поскольку анонсировалось, что разговор должен быть интересным. Так, во время интервью Владимир Путин рассказал о санкциях, принятых против России, работе в КГБ, экономике страны, внутренней и внешней политике. Среди самых интересных вопросов, отметили эксперты - те, что связаны с личной жизнью Путина. Так, он рассказал о своих снимках верхом на медведе. Рассказал политик и о коллегах в Кремле - в частности,о Дмитрие Пескове.
Сама Келли заявила, что президента России "перемудрить" сложно. Полное видео интервью доступно на официальном ресурсе Кремля.
Снимали интервью 1 и 2 марта в Кремле и Калининграде. Журналистскую работу ждали с нетерпением, поскольку анонсировалось, что разговор должен быть интересным. Так, во время интервью Владимир Путин рассказал о санкциях, принятых против России, работе в КГБ, экономике страны, внутренней и внешней политике. Среди самых интересных вопросов, отметили эксперты - те, что связаны с личной жизнью Путина. Так, он рассказал о своих снимках верхом на медведе. Рассказал политик и о коллегах в Кремле - в частности,о Дмитрие Пескове.
Сама Келли заявила, что президента России "перемудрить" сложно. Полное видео интервью доступно на официальном ресурсе Кремля.
Автор: Екатерина Кузнецова