Американский физик заявил, что конец света начнется в 2018 году
В своей статье для издания The Future Of Humanity известный американский физик Мичио Каку заявил, что конец света начнется в 2018 году. Он отметил, что у человечества нет шансов на спасение.
Каку заявил, что единственной возможностью выжить для людей будет переезд на другую планету. Для этих целей может подойти Марс. По словам ученого, массовое вымирание землян начнется уже к концу текущего года. Смерти наступят в результате глобальных катаклизмов, природных аномалий, болезней и социальных взрывов. Уже к 2022 году на Земле останется не более 50% от современного населения, а к 2025 году – вымрут остальные.
Он отметил, что у правительств ведущих стран еще есть возможность изменить ход истории, но захотят ли они это сделать неизвестно. По словам Мичио Каку, апокалипсис уже начался и его не остановить.
Ранее сообщалось, что пришелец из 6491 года также предрек скорый конец света. Страшные события начнутся через 100 лет с извержения вулкана в Йеллоустоуне.
Каку заявил, что единственной возможностью выжить для людей будет переезд на другую планету. Для этих целей может подойти Марс. По словам ученого, массовое вымирание землян начнется уже к концу текущего года. Смерти наступят в результате глобальных катаклизмов, природных аномалий, болезней и социальных взрывов. Уже к 2022 году на Земле останется не более 50% от современного населения, а к 2025 году – вымрут остальные.
Он отметил, что у правительств ведущих стран еще есть возможность изменить ход истории, но захотят ли они это сделать неизвестно. По словам Мичио Каку, апокалипсис уже начался и его не остановить.
Ранее сообщалось, что пришелец из 6491 года также предрек скорый конец света. Страшные события начнутся через 100 лет с извержения вулкана в Йеллоустоуне.
Автор: Сергей Сидорин