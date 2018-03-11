В Сети опубликовали скриншот новой поисковой панели Google для мобильной версии
Холдинг Google начал тестировать новую поисковую панель для мобильной версии. Сведения появились в сегодняшнем отчете инсайдеров, которые опубликовали в Сети скриншот.
Слева от панели поиска появился многозначный символ «G». Знак поиска вынесен за пределы синего квадрата. Кроме того, заголовки под панелью - «Все», «Изображения», «Видео», «Новости», «Карты», «Книги» больше не обведены линиями сверху, снизу и с обеих сторон. Изменение дизайна сайта, ставшего более округлым, соответствует взгляду Google на Pixel Launcher.
Тестовая версия сайта запущена в Швеции. Официальные представители Google обновления еще не прокомментировали.
Слева от панели поиска появился многозначный символ «G». Знак поиска вынесен за пределы синего квадрата. Кроме того, заголовки под панелью - «Все», «Изображения», «Видео», «Новости», «Карты», «Книги» больше не обведены линиями сверху, снизу и с обеих сторон. Изменение дизайна сайта, ставшего более округлым, соответствует взгляду Google на Pixel Launcher.
Тестовая версия сайта запущена в Швеции. Официальные представители Google обновления еще не прокомментировали.
Автор: Джанабилова Татьяна П